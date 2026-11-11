Kylian Mbappé manquera bien l'Italie

Encore un blessé. Comme pressenti dans la journée, Kylian Mbappé est officiellement forfait face à l’Italie. C’est Zinédine Zidane qui vient de l’annoncer ce mercredi soir en conférence de presse. « Oui, Kylian sera forfait demain. Il a ressenti une petite douleur et on va pas prendre de risques. C’est regrettable de perdre des joueurs mais ça fait partie du jeu et j’espère que c’est pas bien méchant et qu’on pourra l’avoir dimanche. »

Après des dernières semaines très agitées, Mbappé ne pourra pas refaire parler de lui sur le terrain , au moins jusqu’à dimanche, et la réception de la Turquie. Comme l’a annoncé ZZ, l’incertitude perdure pour le capitaine de la sélection, dont le maintien dans le groupe laisse quand même entendre qu’un retour est envisageable.…

TJ pour SOFOOT.com