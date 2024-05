information fournie par So Foot • 05/05/2024 à 21:07

Kylian Mbappé : « Les JO, je n’y pense pas beaucoup »

Tous les Parisiens essaient d’y penser le moins possible.

Tandis que les Jeux olympiques de Paris se rapprochent, la participation ou non de Kylian Mbappé est toujours aussi floue. Ce dimanche, à l’occasion d’un événement organisé sur les Champs-Élysées par le joueur du PSG pour son association « Inspired By KM », il a pu se livrer brièvement sur les JO. « Ma position officielle vis-à-vis des JO n’a pas changé » , a-t-il assuré, comme rapporté par l’AFP, alors qu’il a souvent avoué vouloir disputer cette Olympiade, même si ses déclarations sont un peu plus ambigües depuis quelques mois. « Mais la vérité, aussi, c’est que ce n’est pas mon actualité. Mon actualité, c’est le Paris Saint-Germain. À l’heure où je vous parle, les JO, je n’y pense pas beaucoup » , a-t-il également concédé.…

LT pour SOFOOT.com