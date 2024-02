Kylian Mbappé : L’heure de la révolution a sonné

Kylian MBAPPE of PSG during the Ligue 1 Uber Eats match between LOSC Lille and Paris Saint-Germain Football Club at Stade Pierre Mauroy on December 17, 2023 in Lille, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Kylian Mbappé aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat, cet été. Un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir gérer la fin de saison dans ce contexte particulier, puis se réinventer sans le meilleur buteur de son histoire.

En ce 1 er septembre 2017, c’est un gamin de tout juste 18 ans qui débarque au Camp des Loges, un mois après le plus gros transfert de l’été et la venue de Neymar. La veille, Kylian Mbappé a inscrit son tout premier but en Bleu face aux Pays-Bas, et sa deuxième partie de saison folle avec Monaco a fait naître de grands espoirs concernant son avenir. Six ans et demi plus tard, le natif de Paris a bien grandi pour devenir le patron incontestable d’un club qui a entre-temps accueilli un certain Lionel Messi, entre autres. Surtout, après un mandat de sept ans (comme son numéro fétiche), l’aventure semble sur le point de se terminer, pour de bon cette fois-ci. Deux ans après un revirement inespéré et une nouvelle prolongation, Kylian Mbappé aurait cette fois-ci décidé de prendre son envol vers le Real Madrid, selon les informations du Parisien . Un départ certes programmé depuis longtemps, mais qui promet de bouleverser profondément le club de la capitale.

Attention aux turbulences

Beaucoup de choses vont désormais dépendre de l’annonce de l’attaquant, que l’on dit bien décidé à ne pas attendre la fin de saison pour faire connaître son choix. Avant l’affrontement avec la Real Sociedad ? Après, au risque de perturber encore plus la quête européenne des Rouge et Bleu en cas de qualification en quarts ? Quoi qu’il en soit, la fin de ce feuilleton long de plusieurs années, mais dont la fin était écrite dès le départ, ne sera que bienvenue pour tout le monde. « Je n’ai pas pris ma décision encore » , assurait-il début janvier en zone mixte après la victoire lors du Trophée des champions face à Toulouse . Avant de tenter de dédramatiser la situation, sans grande réussite : « Ma situation aujourd’hui, personne n’en parle au sein du club. Ça n’intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse, c’est que je puisse aider l’équipe à gagner des trophées. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com