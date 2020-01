Kylian Mbappé, joueur le plus cher au monde !

Existe-t-il encore des records qui lui résistent ? À vrai dire, les mots commencent à manquer pour décrire le phénomène Kylian Mbappé alors qu'il a seulement franchi le cap des 21 ans, le 20 décembre dernier. En 2020, l'observatoire du football, un groupe de recherche du Centre international d'étude du sport (CIES), basé à Neuchâtel (Suisse), ouvre une nouvelle décennie passionnante d'analyses sur le football avec la publication de sa traditionnelle liste des joueurs du Big-5 dont les valeurs de transfert sont estimées les plus élevées. Le prodige français caracole en tête de cette prestigieuse liste.Lire aussi Les 10 sportifs les mieux payés de la décennieLe PSG et Kylian Mbappé largement en têteTransféré à Paris en 2018 pour la coquette somme de 185 millions d'euros, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en vaudrait désormais 265,2, d'après les calculs du CIES. Il devance ainsi Raheem Sterling (Manchester City, 223,7 millions) et Mohamed Salah (Liverpool, 175,1 millions). Une belle progression pour le champion du monde, qui figurait l'an passé sur la troisième marche du podium derrière Harry Kane et Neymar Jr.L'autre star du PSG, le Brésilien Neymar, se classe, lui, en 19e position, avec une valeur estimée à 100,40 millions d'euros. Globalement, c'est le club parisien qui est le plus représenté avec sept joueurs (Mbappé, Neymar, Paredes, Diallo, Marquinhos, Sarabia, Kehrer et Icardi) parmi ceux valorisés à plus de...