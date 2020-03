Kylian Mbappé fait éclater l'OL

Bougé par un Olympique Lyonnais courageux, le PSG s'en est remis mercredi soir à un Kylian Mbappé XXL et auteur d'un triplé décisif (1-5) pour arracher sa qualification pour une sixième finale de Coupe de France consécutive. Avant Dortmund, les Parisiens ont malgré tout encore du boulot.

Lyon 1-5 PSG

Les idées lyonnaises, la grimace de Neymar

Il lui avait été demandé de porter ses couilles et d'être capable de transporter toute une troupe sur ses épaules. "", avait répondu Kylian Mbappé le 24 février dernier. Un triplé tranchant, a-t-il surrenchéri mercredi soir, à Lyon, où le PSG est venu arracher son billet pour la finale de la Coupe de France au terme d'une drôle de soirée durant laquelle les Parisiens n'ont pas montré grand chose collectivement et se seront faits largement bouger par un Olympique Lyonnais joueur. Joueur, mais puni par le talent individuel de l'international français, qui a d'abord égalisé au quart d'heure de jeu, puis s'est retrouvé au départ du deuxième but de son équipe, et à la conclusion du troisième - une merveille de sprint individuel façon Alexis Pinturault - et du cinquième. Ainsi peut se décider une demi-finale de Coupe de France.Gens qui pleurent, gens qui rient. Et gens qui courent : assomés au Parc des Princes il y a un mois, les Lyonnais ont attaqué la soirée comme il le fallait. Soit, en cassant leur rétro et en cherchant à étouffer le PSG dès la perte du ballon grâce à des prises à trois quasi systématiques. Dans une période où l'OL vit ses premières périodes pied au plancher, cette demi-finale de Coupe de France n'a pas fait exception et les Lyonnais ont donc canardé les premiers. Et vite, puisqu'après une première flèche sortie par Terrier