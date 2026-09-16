Kylian Mbappé explique son choix de ne pas s'exhiber avec le t-shirt « Caballas »

S’expliquer sur tout, vis ma vie de Kylian Mbappé. Englué dans une nouvelle polémique en Espagne pour avoir, en compagnie de ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, refusé de s’exhiber entièrement avec le t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta (où une importante crise migratoire a eu lieu cet été) lors du déplacement du Real Madrid à Elche, Kylian Mbappé a encore dû s’expliquer publiquement . Suffisant pour déclencher une polémique, sur un sujet qui illustre l’une des fractures de la société espagnole.

« J’exprime ma solidarité envers les personnes de Ceuta. Avant d’être un joueur je suis aussi un être humain. Mais j’aimerais aussi avoir un geste et une pensée pour tous les immigrés qui ont perdu la vie et ceux qui vivent dans des conditions difficiles » , a calmement expliqué la star du Real Madrid à AS, précisant ne pas vouloir « donner de priorité à la souffrance » .…

TJ pour SOFOOT.com