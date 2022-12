Kylian Mbappé et Lionel Messi en finale : la victoire de QSI

Si la sélection qatarie a vite quitté sa Coupe du monde, tout n'est pas perdu sur le plan sportif pour l'émirat. Déjà vainqueurs d'un point de vue diplomatique, le Qatar et QSI peuvent se frotter les mains de retrouver Kylian Mbappé et Lionel Messi, deux des trois stars du PSG, face à face en finale.

Argentine France 17/12/2022 - 16:00 Coupe du monde - Finale Diffusion sur

Un coup de pub inespéré

Dans les rues de Doha, depuis le début du Mondial, les immeubles préparent trois affiches possibles pour la finale, à grands coups de buildings illuminés. Neymar vs Messi, Messi vs CR7, et CR7 vs Neymar. Partout, les tronches des trois méga stars éclipsent toutes les autres. Aux yeux du Qatar, ce Mondial devait être le leur. Comme quoi, Kylian Mbappé a encore un long chemin à faire en matière de popularité internationale. Même s'il parle aussi bien anglais qu'un cowboy, ce n'est pas son hologramme qui échange des jongles sur les grattes-ciel qataris avec Messi, mais bien le double du Ney. Pourtant, si les organisateurs ont sous-estimé Mbappé et les Bleus, ils se retrouvent bien avec une finale qui sert leurs intérêts.Depuis des jours, à l'aune d'une époque où l'on individualise à outrance le football, on parle davantage d'une finale Messi vs Mbappé que d'un Argentine-France. Ce qui est triste, injuste et révélateur de la façon dont est vu le plus collectif des sports du globe. En dehors des comptes Twitter pas avares de stats, qui se régalent de cette starification galopante des cadors du ballon rond, d'autres se réjouissent tout autant de ce phénomène : les organisateurs qataris du Mondial, et donc l'état major du PSG. Car si l'on nous rappelle depuis des jours que l'Inter Milan et le Bayern Munich ont chacun eu un joueur en finale depuis 1982 - ce qui sera encore le cas cette année -, celle-ci porte bien le sceau du PSG. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com