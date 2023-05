Kylian Mbappé (et le PSG) trop fort pour l’AJA

Il a encore fallu des exploits de Kylian Mbappé pour voir le PSG s'imposer à Auxerre. Le titre est quasiment acté, certes, mais la manière a une nouvelle fois laissé à désirer. L'AJA, qui devrait se maintenir en conservant cet état d'esprit, aurait pu espérer mieux.

Auxerre 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Sinayoko (51 e ) pour Auxerre // Mbappé (6 e et 8 e ) pour le Paris Saint-Germain

Ce onzième titre de champion de France, officialisé certainement lors de l’avant-dernière journée, puisque Paris compte six points d’avance sur Lens à deux marches de la fin, sera pénible à aller chercher jusqu’au bout pour le Paris Saint-Germain. Facilement et rapidement en tête à l’Abbé-Deschamps sur un doublé express de Kylian Mbappé, Paris semblait alors appliqué et impliqué. Et ce double crochet paraissait mettre KO des Auxerrois cependant volontaires et ambitieux, en tout début de match. Et pourtant……

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com