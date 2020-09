Kylian Mbappé est-il aussi performant à tous les postes offensifs ?

Et si la meilleure position de Kylian Mbappé se trouvait sur l'aile gauche ? Après la grosse performance du Parisien contre Reims, la question s'est posée. Mais en réalité, le Français est à l'aise à n'importe quel poste offensif. Ce qui fait de lui une arme encore plus redoutable.

ReimsParis S-G le 27/09/2020 à 00:00 Ligue 1

La saviez-vous ? Durant l'exercice 2019-2020, Reims est la seule équipe à avoir obtenu uncontre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'était le 25 septembre 2019, il y a un an et deux jours, et le petit poucet s'offrait l'ogre de l'Hexagone en guise de dîner en l'emportant 2-0 au Parc des Princes. Sauf qu'à l'heure de revoir cette opposition pour le compte de la cinquième journée de championnat (au stade Auguste-Delaune, en revanche), l'outsider n'a quasiment aucune chance de rééditer l'exploit. Pourquoi ? Parce que cette fois, Kylian Mbappé sera là. Et ça change tout.Lors de la défaite surprise contre les Rouge et Blanc, la flèche française était absente, et sa formation n'avait donc pas réussi à marquer. Coïncidence ? Peut-être. N'empêche que cette saison, le champion du monde était également en tribunes pour Lens et Marseille (revers 1-0, à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com