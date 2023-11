information fournie par So Foot • 19/11/2023 à 12:20

Kylian Mbappé botte encore en touche sur son avenir

Spoiler : on n’apprend pas grand-chose.

Auteur d’un lob splendide avec les Bleus lors de la victoire historique face à Gibraltar (14-0), le 300 e but de sa carrière, Kylian Mbappé a répondu à une question sur son avenir au micro de Téléfoot : « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça. » …

TM pour SOFOOT.com