Kylian Mbappé aux JO : la blague au doigt

Kylian Mbappé a vaguement laissé entendre qu'il n'aurait rien contre le fait de disputer les Jeux olympiques, cet été au Japon. Fatalement, Noël Le Graët a profité de cette brèche pour placer un lobbying bon marché et le PSG se retrouve obligé de se positionner, prétextant que sa machine offensive, qui jouera l'Euro quelques semaines plus tôt, est un homme comme un autre et aura donc besoin de vacances à cette période. Il est temps de mettre fin à cette mauvaise blague.

Chatterton, sacrifice et Carl Lewis

est un feuilleton télévisé français diffusé quotidiennement du lundi au vendredi sur TF1 à 19h20 puis rediffusé dans la matinée à 10h25. Ce programme a beau être une jolie merde, il prend des allures de chef-d'œuvre si on le compare à un équivalent hexagonal qui revient lui aussi sur la table environ deux fois par jour.Synopsis : Kylian, jeune homme débordant d'énergie, de talent et d'ambition, cherche à briller un peu plus. Pour y parvenir, il déclare vaguement que l'un de ses rêves est de participer aux Jeux olympiques de Tokyo (enfin, le tournoi de football a le charme de se dérouler ailleurs qu'à Tokyo, par exemple à Sapporo, soit à 830 kilomètres de la capitale japonaise). Portée par un fantasme patriotique et le président de la Fédération française de football, sa candidature prend toutefois du plomb dans l'aile quand son employeur se rend compte que les dates du tournoi sont incompatibles avec ses intérêts, d'autant qu'elles n'apparaissent pas dans le calendrier de la FIFA.Voilà le tableau de ce feuilleton fatigant, lourdaud, même pas divertissant et dont les acteurs sont tous plus prévisibles les uns que les autres.Commençons par le grand Noël Le Graët. Qui n'a jamais eu envie d'envelopper le président de la FFF dans un rouleau de chatterton ? Ceux à qui l'idée n'avait jamais traversé l'esprit ont peut-être rejoint cette grande famille après l'avoir entendu s'exprimer sur la possibilité de voir Kylian Mbappé participer aux prochaines olympiades. "