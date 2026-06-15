Kylian Mbappé aurait pu ne pas jouer la fin de la Coupe du monde 2018

Kylian Mbappé aurait pu ne pas jouer la fin de la Coupe du monde 2018

Mbappé lâche tout. Dans une interview décalée donnée au Parisien , où les questions lui étaient posées par des proches , le capitaine de l’équipe de France a abordé une multitude de sujets, avec une honnêteté non feinte et une grande franchise, sans éluder aucun sujet.

Et si Mbappé n’avait pas affronté la Belgique ?

Alors qu’il a une nouvelle fois raconté sa proximité avec Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, il s’est aussi étalé sur les déboires de la notoriété, sans se plaindre, mais en rappelant que la simplicité n’existe plus pour lui ou que les paparazzis font des footeux des « bêtes de foire ». Ainsi, il a officialisé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines présidentielles avec humour : « Je suis déjà assez détesté comme ça. » …

JF pour SOFOOT.com