information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 23:27

Kylian Mbappé au PSG, comme Thierry Henry à Arsenal

French Kyks.

Auteur de l’ouverture du score, sur penalty, lors de la victoire contre Dortmund ce mardi (2-0), Kylian Mbappé a soigné un peu plus ses stats en Ligue des champions. L’attaquant a inscrit son 35 e but dans la compétition pour le Paris Saint-Germain. Un cap significatif puisqu’il égale le nombre de buts de Thierry Henry en C1 avec Arsenal. Il n’y a qu’un Français qui a davantage marqué que Mbappé sous le maillot d’un seul club sur la plus belle des scènes européennes : l’inévitable Karim Benzema, qui a frappé 78 fois avec le Real Madrid.…

QB pour SOFOOT.com