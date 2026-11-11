Kylian Mbappé absent de la séance d'entraînement des Bleus

Breaking news ! Après l’arrivée tardive d’Éli Junior Kroupi, remplaçant de Marcus Thuram, ce mercredi matin en raison des embouteillages à Londres qui ont retardé son départ d’Angleterre, le groupe bleu est enfin au complet pour se préparer à affronter l’Italie ce jeudi à Milan . Au complet, ou presque ! Lors de la séance d’entraînement qui s’est tenue dans la matinée, un joueur manquait à l’appel.

Kylian Mbappé est en effet resté en soins pendant que ses partenaires affrontaient le froid de Clairefontaine. L’attaquant du Real Madrid cependant n’est pas blessé et sa participation au match de Ligue des nations de ce jeudi ne serait pas compromise.…

JD pour SOFOOT.com