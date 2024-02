Kylian Mbappé a annoncé au PSG son départ

En instance de départ au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants qu'il quittera le club, libre, cet été.

Plus rien ne peut l’arrêter.

C’était dans les tuyaux depuis le début de l’hiver, c’est désormais une quasi-certitude : Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en juin prochain. Comme le précisent L’Équipe et RMC Sport, l’attaquant français a en effet annoncé à ses dirigeants, Nasser al-Khelaïfi en tête, son souhait de ne pas prolonger au club et donc de partir libre dès cet été. L’intéressé, via ses conseillers, aurait d’ailleurs demandé à Al-Khelaïfi de ne pas lancer d’éventuelles négociations pour tenter de le retenir. Et si rien n’a encore été signé avec sa future écurie, le Real Madrid reste le grand favori pour s’attacher les services du buteur. Cette information confirme donc les pistes établies en janvier, qui faisaient état d’un accord avec les Merengues .…

AB pour SOFOOT.com