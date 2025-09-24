Kyiv et Washington vont discuter d'une production conjointe d'armes la semaine prochaine

L'Ukraine doit régler dans les prochains jours les détails juridiques d'une production conjointe d'armes avec les États-Unis, a déclaré mercredi l'ambassadrice de Kyiv à Washington, dans le cadre d'un effort crucial visant à soutenir l'industrie de la défense ukrainienne.

L'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis, Olha Stefanichyna, a déclaré qu'une délégation ukrainienne se rendrait aux États-Unis le 30 septembre, après avoir reçu un "signal positif" du président Donald Trump, qui a rencontré le dirigeant ukrainien Volodimir Zelensky à New York mardi.

"Il y a eu une réaction très vive de la part du président américain. Il a passé plusieurs minutes à admirer l'innovation (et) les capacités ukrainiennes", a-t-elle déclaré à la télévision ukrainienne.

En cette quatrième année de guerre contre la Russie, les autorités ukrainiennes espèrent augmenter la production nationale d'armes avec l'aide de l'Occident.

Les deux dirigeants avaient auparavant discuté des contours d'un accord de production conjointe impliquant des drones qui, d'après le président ukrainien, a reçu le soutien politique de Donald Trump.

Mardi, Donald Trump a changé son discours sur la guerre en Ukraine, affirmant désormais que Kyiv pourrait récupérer l'intégralité du territoire conquis par la Russie depuis le début de la guerre en 2022.

