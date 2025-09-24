 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kyiv et Washington vont discuter d'une production conjointe d'armes la semaine prochaine
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:47

L'Ukraine doit régler dans les prochains jours les détails juridiques d'une production conjointe d'armes avec les États-Unis, a déclaré mercredi l'ambassadrice de Kyiv à Washington, dans le cadre d'un effort crucial visant à soutenir l'industrie de la défense ukrainienne.

L'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis, Olha Stefanichyna, a déclaré qu'une délégation ukrainienne se rendrait aux États-Unis le 30 septembre, après avoir reçu un "signal positif" du président Donald Trump, qui a rencontré le dirigeant ukrainien Volodimir Zelensky à New York mardi.

"Il y a eu une réaction très vive de la part du président américain. Il a passé plusieurs minutes à admirer l'innovation (et) les capacités ukrainiennes", a-t-elle déclaré à la télévision ukrainienne.

En cette quatrième année de guerre contre la Russie, les autorités ukrainiennes espèrent augmenter la production nationale d'armes avec l'aide de l'Occident.

Les deux dirigeants avaient auparavant discuté des contours d'un accord de production conjointe impliquant des drones qui, d'après le président ukrainien, a reçu le soutien politique de Donald Trump.

Mardi, Donald Trump a changé son discours sur la guerre en Ukraine, affirmant désormais que Kyiv pourrait récupérer l'intégralité du territoire conquis par la Russie depuis le début de la guerre en 2022.

(Reportage Yuliia Dysa, rédigé par Dan Peleschuk ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 24.09.2025 15:29 

    (Actualisé avec Oracle) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,19% pour

  • De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
    De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:58 

    De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza, vue depuis le sud d'Israël, alors que l'armée israélienne poursuit son assaut aérien et terrestre intensif sur la ville de Gaza, dans sa tentative de s'en emparer. IMAGES

  • Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:57 

    Donald Trump lance une attaque en règle contre l'ONU et l'Europe, mettant en avant sa vision anti-immigration et climatosceptique, dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il déclare aussi que la reconnaissance d'un Etat de Palestine constitue ... Lire la suite

  • Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?
    Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?
    information fournie par AFP Video 24.09.2025 14:52 

    Le dictateur libyen Mouammar Kadhafi a-t-il financé la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007? Le tribunal de Paris doit rendre son jugement jeudi dans ce procès, dont l'accusation gravissime fait planer sur l'ex-chef de l'Etat français ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank