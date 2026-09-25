Kvaratskhelia grimace avec la Géorgie

Une soirée à oublier. La Géorgie de Willy Sagnol a mordu la poussière contre l’Irlande du Nord vendredi en Ligue des nations (0-1). Le scénario a de quoi donner mal à la tête des Croisés : ils ont eu une balle d’ouverture du score à l’heure de jeu, mais Pierce Charles a mis Khvicha Kvaratskhelia en échec sur penalty (65 e ). L’attaquant du PSG est fâché avec le but puisqu’il a dépassé les 400 minutes sans marquer. Son dernier pion remonte au 12 août lors de la Supercoupe d’Europe.

La Géorgie avait déjà des regrets, mais l’Irlande du Nord lui a définitivement mis la tête sous l’eau au bout du temps additionnel : Shea Charles, le frère du gardien, a assommé les locaux en marquant le but de la victoire sur le gong (90 e +9).…

QB pour SOFOOT.com