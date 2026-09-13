 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kvaratskhelia et le un-contre-un, une histoire d'amour
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 10:14
Ajouter Boursorama à vos sources

Kvaratskhelia et le un-contre-un, une histoire d'amour

Kvaratskhelia et le un-contre-un, une histoire d'amour

Le nouveau chouchou du Parc des Princes. Véritable feu follet sur son aile gauche depuis qu’il a explosé à la face du monde sous le maillot de Naples, Khvicha Kvaratskhelia adore ces duels face à son défenseur . « J’aime la prise de risques dans le foot. Quand j’ai le ballon, je suis l’homme le plus fier du monde. J’adore cette sensation d’être en un-contre-un et d’essayer d’aider mon équipe à marquer. Bien sûr, il y a parfois des batailles âpres, mais ça ne déborde jamais du terrain , s’enthousiasme le Géorgien dans un long entretien pour France Football . Toujours prêt à retenter sa chance. Oui, c’est lié au risque. Je me dis que je vais peut-être rater une fois, mais je vais retenter ma chance, c’est certain. Parce que, sur cinq tentatives, je peux réussir un bon geste et créer une action qui permettra à l’équipe de marquer. »

« Le Ballon d’or ? C’est un bonheur si une personne estime que je mérite un trophée aussi prestigieux »

Entré dans le cœur des fans parisiens pour ses arabesques, mais également son image de combattant de tous les instants, le n°7 rouge et bleu avoue avoir évolué lors de son arrivée dans la ville lumière . « Je n’étais pas le même type de joueur à Naples. En arrivant ici, je me suis aperçu à quel point l’équipe se donnait à fond et me respectait. En retour, je me devais de lui donner le meilleur de moi-même, car elle le méritait , confie-t-il. Et sous les ordres de Luis Enrique, j’ai pris conscience que je devais être à mon maximum, car chaque joueur a l’étoffe d’un titulaire. Si vous faites une seule erreur, vous pouvez vous retrouver sur le banc. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mikel Arteta très remonté contre l'arbitrage
    Mikel Arteta très remonté contre l'arbitrage
    information fournie par So Foot 13.09.2026 11:09 

    Ce n’est donc pas une nouvelle technique de sa part pour tester la résilience de ses joueurs ? Malgré la victoire de ses Gunners sur la pelouse de Sunderland, Mikel Arteta en avait gros sur la patate au moment de se présenter face à la presse. Dans sa ligne de ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump arrive à l’aéroport de Shannon,, dans l’ouest de l’Irlande, le 12 septembre 2026, avant d'assister au tournoi de golf Irish Open ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump en Irlande, le président cède la place au promoteur-golfeur
    information fournie par AFP 13.09.2026 10:52 

    Donald Trump, après une parenthèse diplomatique aussi brève que surprenante, entame dimanche la deuxième phase de son court séjour en Irlande, consacrée à sa passion du golf et à la promotion de ses affaires privées. Après avoir rencontré samedi la présidente puis ... Lire la suite

  • Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique
    Messi et Griezmann s'éclatent outre-atlantique
    information fournie par So Foot 13.09.2026 10:35 

    Les papys font de la résistance. Désormais exilés en MLS, Lionel Messi et Antoine Griezmann continuent de faire tourner le compteur . L’Argentin a inscrit son 19 e but de la saison dans la nuit de samedi à dimanche, mais sans parvenir à faire gagner l’Inter Miami ... Lire la suite

  • La capitaine française Gabby Williams (à gauche) en demi-finale de la coupe du monde de basket face à l'Allemagne, le 12 septembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Basket: les Bleues s'offrent une 1re finale mondiale et une revanche contre les Américaines
    information fournie par AFP 13.09.2026 09:42 

    L'équipe de France féminine de basket-ball s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire, où elle retrouvera dimanche (20h00) à Berlin les Etats-Unis, son bourreau il y a deux ans en finale des Jeux olympiques. A quelques centimètres, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank