Kvaratskhelia et le un-contre-un, une histoire d'amour

Le nouveau chouchou du Parc des Princes. Véritable feu follet sur son aile gauche depuis qu’il a explosé à la face du monde sous le maillot de Naples, Khvicha Kvaratskhelia adore ces duels face à son défenseur . « J’aime la prise de risques dans le foot. Quand j’ai le ballon, je suis l’homme le plus fier du monde. J’adore cette sensation d’être en un-contre-un et d’essayer d’aider mon équipe à marquer. Bien sûr, il y a parfois des batailles âpres, mais ça ne déborde jamais du terrain , s’enthousiasme le Géorgien dans un long entretien pour France Football . Toujours prêt à retenter sa chance. Oui, c’est lié au risque. Je me dis que je vais peut-être rater une fois, mais je vais retenter ma chance, c’est certain. Parce que, sur cinq tentatives, je peux réussir un bon geste et créer une action qui permettra à l’équipe de marquer. »

« Le Ballon d’or ? C’est un bonheur si une personne estime que je mérite un trophée aussi prestigieux »

Entré dans le cœur des fans parisiens pour ses arabesques, mais également son image de combattant de tous les instants, le n°7 rouge et bleu avoue avoir évolué lors de son arrivée dans la ville lumière . « Je n’étais pas le même type de joueur à Naples. En arrivant ici, je me suis aperçu à quel point l’équipe se donnait à fond et me respectait. En retour, je me devais de lui donner le meilleur de moi-même, car elle le méritait , confie-t-il. Et sous les ordres de Luis Enrique, j’ai pris conscience que je devais être à mon maximum, car chaque joueur a l’étoffe d’un titulaire. Si vous faites une seule erreur, vous pouvez vous retrouver sur le banc. » …

TB pour SOFOOT.com