Kvara, Kane, Kanté, Kyks : un week-end en 4K

Un Kane record, un Kvaratskhelia qui nettoie la lucarne, un Kanté qui régale en Arabie saoudite ou encore un Kyks qui voit son penalty manqué face à Strasbourg ne pas être filmé par les caméras de Prime Video. Voilà ce qu'il faut retenir de ce week-end riche en buts.

Le record du week-end

Il reste encore 14 journées en Bundesliga. Pourtant, Harry Kane – buteur lors du succès du Bayern face au Borussia Monchengladbach (3-1) – a déjà égalé le record de pions inscrits en championnat sur une première saison avec les Bavarois jusque-là détenu par Luca Toni. L’Italien devrait très vite être mis dans le rétroviseur de l’ancien de Tottenham, tout comme Uwe Seeler qui détient, lui, le record tous clubs de Buli confondus avec 30 buts lors de la saison 1963-1964. De toute façon, le seul record que vise Kane est celui des 41 pions de Lewandowski qui, lui, n’avait planté qu’à 17 reprises pour sa première saison avec le Bayern. Il ne pourra jamais s’approcher des chiffres de l’Anglais, mais Hugo Ekitike s’est offert un joli coup du sombrero pour ses premières minutes avec l’Eintracht Francfort. Décidément ce club fait des miracles avec les joueurs français.

Le golazo du week-end

En Italie, les yeux étaient rivés sur le choc entre l’Inter et la Juventus, qui a vu les Nerazzurri s’envoler en tête après un succès 1-0 grâce à un CSC de Federico Gatti. Pourtant, c’était à Lecce qu’il fallait aller pour voir Rémi Oudin claquer un coup franc face à la Fiorentina (3-2). Et surtout à Naples où Khvicha Kvaratskhelia a rappelé qu’il était toujours capable de faire de la magie. Comment ? En décrochant une praline en pleine lucarne depuis les 20 mètres pour offrir la victoire au Napoli dans les dernières minutes contre le Hellas Vérone (2-1). Quasiment au même moment, N’Golo Kanté marquait plus ou moins le même but avec Al-Ittihad. Pas de quoi impressionner Marcel Seegert du SV Waldhof Mannheim (3 e division allemande) qui a rappelé que Roberto Carlos n’a pas le monopole des pralines aux trajectoires folles.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com