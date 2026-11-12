Kushner et Witkoff s'entretiennent avec Poutine après les pourparlers d'Abou Dhabi

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont entamé jeudi à Moscou un entretien avec le président russe Vladimir Poutine dans la foulée des négociations qui ont eu lieu pendant deux jours à Abou Dhabi entre Russes et Ukrainiens.

L e chef du Kremlin a proposé de mettre en oeuvre un cessez-le-feu humanitaire à Kostantynivka, une ville industrielle de l'oblast de Donetsk, en s'appuyant sur l'exemple de la trêve observée fin octobre à Olechky.

Lors des pourparlers d'Abou Dhabi, les premiers depuis neuf mois, la Russie et l'Ukraine sont convenues de procéder à un important échange de prisonniers de guerre, mais peu d'annonces concrètes ont émergé des réunions organisées sous l'égide des États-Unis.

De retour des Emirats, Jared Kushner et Steve Witkoff sont arrivés jeudi matin à Moscou où ils ont été accueillis à leur descente d'avion par Kirill Dmitriev, conseiller spécial du président russe, directeur du Fonds russe d'investissement direct et leur interlocuteur privilégié côté russe.

Ils ont été accueillis dans l'après-midi au Kremlin par Vladimir Poutine.

Les deux émissaires devaient rejoindre ensuite Dublin pour des discussions avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui participe à un sommet de la Communauté politique européenne.

Alors que les discussions russo-ukrainiennes bloquent toujours sur la question des territoires, Jared Kushner a déclaré à Moscou que les médiateurs américains avaient entamé avec les Européens des discussions sur l'architecture sécuritaire de l'Europe. L e gendre de Donald Trump a également souligné que les Européens souhaitaient prendre part aux discussions et mettre un terme à la guerre.

I nterrogé à ce sujet à Dublin, Volodimir Zelensky a jugé "un peu étrange" cette idée de discuter d'une nouvelle architecture sécuritaire avec Moscou "parce que dans les trente années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, l'Europe a bien traité la Russie, et l'Europe a essayé de développer avec elle autant d'échanges, de coopération et de bonnes relations que possible".

Vladimir Poutine a affirmé quant à lui ne s'être jamais opposé à un dialogue avec l'Europe tout en répétant que toute présence de troupes étrangères sur le sol ukrainien serait inacceptable aux yeux de Moscou

Un haut diplomate russe a déclaré mercredi que Moscou serait prêt à conclure des pactes de non-agression avec des États membres de l'Otan dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité continentale. De nombreux responsables politiques européens se disent opposés à toute discussion sur la sécurité globale de l'Europe tant que de réels progrès n'auront pas été réalisés concernant l'Ukraine, notamment un cessez-le-feu.

(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)