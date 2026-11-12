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Kushner et Witkoff à Moscou pour s'entretenir avec Poutine
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:04

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Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont arrivés jeudi à Moscou pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine dans la foulée des négociations qui ont eu lieu pendant deux jours à Abou Dhabi entre Russes et Ukrainiens.

Lors de ces premiers pourparlers de paix depuis neuf mois, la Russie et l'Ukraine sont convenues de procéder à un important échange de prisonniers de guerre, mais peu d'annonces concrètes ont émergé des réunions organisées sous l'égide des États-Unis.

Jared Kushner et Steve Witkoff - ce sera la 10e fois que ce dernier s'entretiendra avec Vladimir Poutine - ont été accueillis à leur descente d'avion par Kirill Dmitriev, conseiller spécial du président russe et leur interlocuteur privilégié côté russe.

Leur entretien devrait s'étendre sur une partie de la journée avant que les deux émissaires ne rejoignent Dublin pour des discussions avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui participe à un sommet de la Communauté politique européenne.

Alors que les discussions russo-ukrainiennes bloquent toujours sur la question des territoires, les médiateurs américains s'efforcent d'orienter les négociations sur l'architecture sécuritaire de l'Europe et la reconstruction de l'Ukraine.

Jared Kushner a déclaré qu'il soulèverait à Moscou la question d'un élargissement des discussions aux partenaires européens, qui, selon lui, doivent être associés au processus.

Un haut diplomate russe a déclaré mercredi que Moscou serait prêt à conclure des pactes de non-agression avec des États membres de l'Otan dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité continentale. De nombreux responsables politiques européens se disent opposés à toute discussion sur la sécurité globale de l'Europe tant que de réels progrès n'auront pas été réalisés concernant l'Ukraine, notamment un cessez-le-feu.

(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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1 commentaire

  • 09:18

    Ils viennent prendre les ordres de Poutine pour les futures négociations ?

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