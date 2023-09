information fournie par So Foot • 15/09/2023 à 19:10

Kurt Zouma conforté comme capitaine de West Ham

From taper des chats to devenir capitaine .

Tout va très vite dans le football, et Kurt Zouma est bien placé pour le savoir. Mis au ban début 2022 pour avoir frappé son chat, il avait été la cible des supporters des Hammers , qui ne voulaient plus de lui sous leurs couleurs. Condamné à des travaux d’intérêt général, il a aussi été sanctionné par son club d’une amende maximale de 300 000 euros. De son côté, l’équipementier Adidas a rompu son contrat avec le joueur. Mais Zouma s’est refait la cerise sur le terrain et a regagné le cœur de ses supporters, qui tournent désormais en dérision cette mésaventure.…

JF pour SOFOOT.com