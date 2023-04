Kung-fu Openda

11 Ikoma-Lois OPENDA (rcl) during the Ligue 1 Uber Eats match between Lens and Monaco on April 22, 2023 in Lens, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Auteur d'un doublé rapide pour lancer les siens vers un succès très convaincant, Loïs Openda a régné sur ce choc entre Lens et Monaco. Plus vraiment une surprise pour le jeune attaquant belge, qui vit une première saison remarquable en Ligue 1.

Malgré six minutes de temps additionnel annoncées, Franck Haise peut largement s’autoriser un plaisir : faire sortir Loïs Openda à la 90 e minute pour lui offrir une standing ovation à la hauteur de l’ambiance admirable offert par le stade Bollaert tout au long de la soirée. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le grand bonhomme de la soirée se voit même le droit d’empoigner le micro pour lancer le désormais fameux chant « Chicotés » si cher au public sang et or, au pied de la tribune Marek. Hilare au milieu de ses coéquipiers, aspergé par un Kevin Danso taquin, l’attaquant belge peut alors savourer une nouvelle soirée magique dans l’un des stades les plus bouillants de l’Hexagone.

Qui de mieux que Loïs Openda pour le "On les a chicotés" 🎵😍…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com