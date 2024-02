Kun Agüero bientôt de retour sur les terrains ?

Quelques mots pour Agüero…

À l’écart des terrains depuis un peu plus de deux ans et l’annonce de la fin de sa carrière à cause d’un problème cardiaque, Sergio Agüero ne s’est pas trop éloigné du monde du football pour autant. Désormais équipé d’un pacemaker, celui qui n’a pas lâché d’une semelle la Scaloneta lors du Mondial au Qatar pourrait toutefois faire son retour sur les terrains contre toute attente. Aujourd’hui adepte de Twitch, des jeux vidéo et de la critique facile et pas toujours très maligne, le Kun et ses 426 buts en carrière devraient en tout cas retrouver une certaine forme physique et perdre quelques kilos en trop. C’est d’ailleurs sur la plateforme de streaming vidéo live que l’ancien de Manchester City a dévoilé la nouvelle, lors d’un appel avec son cardiologue : « Je te vois bien, je pense que tu fais tout (son possible pour améliorer la situation) et tu n’as rien eu (comme problèmes) . On va contrôler encore un peu plus. » …

JF pour SOFOOT.com