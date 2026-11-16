Kumbedi, pour apporter son grain de Saël

Arrivé chez les Bleus en jouant en deuxième division allemande, Saël Kumbedi a sorti un match très appliqué pour sa première titularisation contre la Turquie. Vif et plein d'initiatives, le latéral de Wolfsburg a joué sa carte à fond. Et franchement, on en vient presque à se demander depuis quand une prestation aussi accomplie n'avait pas été proposée par un spécialiste du poste ?

Zinédine Zidane nous l’a déjà montré : il ne va pas hésiter à bouleverser des statuts si cela peut servir les intérêts de l’équipe. Andy Diouf prenant ses aises sur les côtés alors qu’il n’a joué qu’une dizaine de matchs à ce poste, ou Lucas Da Cunha précieux dans l’entrejeu en ayant quatre matchs de Coupe d’Europe dans les pattes, vont dans ce sens. Pour un rassemblement de novembre ayant fait le plein à l’infirmerie, le patron des Bleus a continué sur cette lancée.

Pas de recyclage, que du neuf : Senny Mayulu, Pablo Pagis, Éli Kroupi Junior et Saël Kumbedi. Ce dernier a eu la faculté de faire poser une question au public français : qui est ce jeune homme ? Si l’on a manqué le magnifique OL de Fabio Grosso ou les derniers déboires de Wolfsburg, on risque de passer à côté du natif de Stains. Aujourd’hui, le latéral droit bosse toujours pour l’écurie de Volkswagen, reléguée en 2. Bundesliga et s’est vu offrir un première titularisation ce dimanche en équipe de France. Pas mal non ?…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com