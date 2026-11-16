Kroupi ému par son premier but avec les Bleus

Merci qui ? Merci Kroupi ! La France doit une fière chandelle à Éli Junior Kroupi, auteur du but du deux à zéro des Bleus contre la Turquie à Bordeaux dimanche soir. Au micro de TF1, l’attaquant de Bournemouth a réagi à sa première réalisation en sélection : « Aider l’équipe à repartir avec les trois points, c’est incroyable. Tu ne peux qu’être bon quand tu joues avec des joueurs comme ça, une équipe comme ça. Je remercie l’équipe et le coach pour ça. »

« On va rester concentrés sur les prochaines sélections à venir »

Kroupi a aussi raconté comment il a doublé la mise pour la bande à Zinédine Zidane : « Au début, j’ai cru que j’étais hors-jeu, mais quand l’arbitre l’a validé, c’était incroyable, beaucoup d’émotions. Ça m’a fait repenser à ma blessure et j’espère que j’ai laissé ça derrière moi et qu’on va regarder vers l’avant. » …

MBC, au Stade Atlantique pour SOFOOT.com