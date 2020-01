Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kristoffersen remporte le slalom, Pinturault deuxième Reuters • 28/01/2020 à 22:53









Kristoffersen remporte le slalom, Pinturault deuxième par Matthieu Cointe (iDalgo) Henrik Kristoffersen a dominé le slalom de Schladming ce mardi. Le Norvégien devance Alexis Pinturault (+0"34) et Daniel Yule (+0"83) pour remporter le 17e succès de sa carrière. Quatrième de la première manche, Pinturault a finalement terminé en deuxième position mais a toujours du retard sur Kristoffersen au classement général. Clément Noël a quant à lui effectué la remontée de la journée. Trentième de la première manche et dernier qualifié pour la seconde après une grosse faute, il effectue un bond de 26 places pour se hisser au pied du podium, à 99 centièmes de la première place. Il est classé neuvième du classement général. Si on ajoute Grange, Muffat-Jeandet et Lizeroux, cinq Français finissent dans le top 15 de ce slalom. Prochaine étape, Sochi le 1er février.

