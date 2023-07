Krasso explique pourquoi il a choisi l’Étoile rouge de Belgrade

De la National 2 à la Ligue des Champions il n’y a qu’un pas.

Auteur de 17 réalisations en 35 matchs la saison dernière avec l’AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso a terminé troisième meilleur buteur de Ligue 2 derrière George Mikautadze et Alexandre Mendy. Ses performances remarquées lui ont valu les appels de phare de plusieurs clubs plus huppés. L’international ivoirien a rapidement fait son choix en décidant de s’engager avec l’Étoile rouge de Belgrade en juin dernier. « Ça a été vraiment compliqué. Tout le monde a envie de jouer dans un club comme Saint-Étienne d’autant que, même si le début de saison a été compliqué, cela s’est bien terminé. On a vécu de bons moments, sur et en dehors du terrain, avec de bons mecs dans le vestiaire, un public incroyable. On a pris beaucoup de plaisir et cela me donnait envie de rester. Mais d’un autre côté, j’avais aussi envie de connaître autre chose », a tenu à rappeler l’avant-centre dans un entretien accordé au Progrès . …

EL pour SOFOOT.com