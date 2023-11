Koundé revient sur le petit pont subi contre la Grèce

Anatomie d’une humiliation.

À l’occasion d’une interview pour Clique sur Canal+ ce mercredi, Jules Koundé est revenu sur le petit pont qu’il a concédé en voulant défendre face à Dimítris Giannoúlis, lors du match de qualification à l’Euro 2024 entre la France et la Grèce (score final 2-2). Une erreur qui a mené au but du 2-1 pour les locaux, mais qu’explique aujourd’hui le défenseur du Barça : « J’ai deux choses qui se passent dans ma tête à ce moment-là. La balle, il la pousse un peu loin et j’hésite à intervenir fort. Puis je vois que je vais être un peu en retard et je décide de retenir. C’est des choses à ne pas faire. » …

AEC pour SOFOOT.com