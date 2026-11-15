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Koundé régale son club formateur
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 14:46

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Koundé régale son club formateur

Koundé régale son club formateur

Noël avant l’heure. Alors que la France reçoit ce dimanche soir la Turquie à Bordeaux pour un match décisif dans la course à la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations, Jules Koundé a fait quelques heureux. Le latéral droit a offert de nombreuses places aux jeunes de son ancien club, La Brède FC, où il a évolué entre 12 et 15 ans , avant de rejoindre le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Sur Instagram, le club de la région bordelaise a publié une vidéo dans laquelle l’international français, qui compte 58 sélections, s’adresse aux jeunes. Il l’a remercié en description : « Merci une nouvelle fois à toi d’avoir offert 66 places pour le match de l’équipe de France face à la Turquie pour nos U16 et U17 !! ».

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Ce sera sans lui

Malheureusement, les jeunes de La Brède FC ne pourront pas voir le défenseur de 28 ans sur la pelouse . Titulaire lors du premier match de l’ère Zidane, puis plus récemment face à la Belgique, le joueur du FC Barcelone, victime d’une entorse à la cheville, n’a pas été retenu pour ce rassemblement . Selon les dernières informations, Malo Gusto, titulaire lors de la défaite en Italie, ne devrait pas être reconduit ce dimanche soir et serait remplacé par Saël Kumbedi , initialement convoqué avec les Espoirs avant d’être appelé par Zidane après le forfait de Pierre Kalulu.…

TM pour SOFOOT.com

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