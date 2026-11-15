Koundé régale son club formateur

Noël avant l’heure. Alors que la France reçoit ce dimanche soir la Turquie à Bordeaux pour un match décisif dans la course à la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations, Jules Koundé a fait quelques heureux. Le latéral droit a offert de nombreuses places aux jeunes de son ancien club, La Brède FC, où il a évolué entre 12 et 15 ans , avant de rejoindre le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Sur Instagram, le club de la région bordelaise a publié une vidéo dans laquelle l’international français, qui compte 58 sélections, s’adresse aux jeunes. Il l’a remercié en description : « Merci une nouvelle fois à toi d’avoir offert 66 places pour le match de l’équipe de France face à la Turquie pour nos U16 et U17 !! ».

Ce sera sans lui

Malheureusement, les jeunes de La Brède FC ne pourront pas voir le défenseur de 28 ans sur la pelouse . Titulaire lors du premier match de l’ère Zidane, puis plus récemment face à la Belgique, le joueur du FC Barcelone, victime d’une entorse à la cheville, n’a pas été retenu pour ce rassemblement . Selon les dernières informations, Malo Gusto, titulaire lors de la défaite en Italie, ne devrait pas être reconduit ce dimanche soir et serait remplacé par Saël Kumbedi , initialement convoqué avec les Espoirs avant d’être appelé par Zidane après le forfait de Pierre Kalulu.…

TM pour SOFOOT.com