Kosovo : l'ex-président Thaçi condamné à 17 mois de prison pour avoir influencé des témoins

Un portrait de l'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, lors d'une manifestation contre sa condamnation à 25 ans de prison parle tribunal spécial pour le Kosovo établi à La Haye, le 1er octobre 2026 à Pristina ( AFP / Armend NIMANI )

Un tribunal spécial a condamné mardi l'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, à 17 mois de prison pour avoir influencé des témoins au cours de son procès pour crimes de guerre, qui lui avait déjà valu une peine de 25 ans d'emprisonnement.

Un tribunal pour le Kosovo établi à La Haye a déclaré en septembre M. Thaçi et trois autres anciens dirigeants de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) coupables d'arrestations illégales, de tortures, de meurtres et de traitements cruels infligés à des personnes pendant la guerre d'indépendance contre la Serbie de 1998-1999.

Ce verdict et ces lourdes peines ont suscité choc et colère parmi de nombreux Albanais du Kosovo, où M. Thaçi et les autres condamnés sont encore largement considérés comme des héros du mouvement d'indépendance.

Le jugement rendu mardi concernait une affaire distincte mais liée à la précédente, les procureurs accusant M. Thaçi d'avoir tenté d'influer sur le procès.

Le président du tribunal, Christopher Gosnell, l'a reconnu coupable de neuf des onze chefs d'accusation dont il faisait l'objet, estimant qu'il avait conspiré pour influencer des témoins clés de l'accusation et divulgué des informations confidentielles.

M. Gosnell a souligné la "gravité intrinsèque" de ces infractions, qu'il a qualifiées d'"atteinte à l'intégrité du système judiciaire".

M. Thaçi, qui portait une chemise blanche et une cravate bleue, a crié quelque chose au juge après la lecture du jugement mais ses propos n'ont pas pu être entendus de la tribune du public.

Selon les médias du Kosovo, il a déclaré : "C'est de la politique, pas de la justice".

Les quatre autres accusés ont été remis en liberté, les peines de certains étant inférieures à la durée de leur détention provisoire et d'autres ayant été reconnus non coupables.

M. Thaçi a esquissé un sourire lorsque ces peines ont été prononcées et a serré la main de l'un des accusés.

"Un message clair"

La procureure Kimberly West s'est félicitée de la décision prise mardi par le tribunal, affirmant qu'elle envoyait un "message clair".

"Ceux qui tentent de porter atteinte à l'État de droit, de divulguer des documents judiciaires confidentiels ou d'entraver le travail des témoins seront tenus pour responsables, quels que soient leur statut ou leur position", a-t-elle écrit dans un communiqué.

Les procureurs avaient réclamé une peine de six ans de prison dans le cadre de cette affaire, en plus de celle de 25 ans prononcée contre M. Thaçi au cours de son procès pour crimes de guerre.

L'ancien président a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Il a également promis de faire appel du verdict rendu dans son procès pour crimes de guerre.

L'UCK a vu le jour dans les années 1990 en réaction à l'oppression croissante subie par les Albanais du Kosovo, qui était alors une province serbe.

M. Thaçi a mené la lutte pour l'indépendance du Kosovo, qui a pris fin après que les bombardements de l'Otan ont contraint les forces serbes à se retirer en 1999.

Agé de 58 ans, il est considéré au Kosovo comme un héros. Fort de cette image, il fut le premier chef du gouvernement du Kosovo après la proclamation de son indépendance en 2008 - que la Serbie n'a jamais reconnue.

Mais sa réputation a été sérieusement mise à mal quand un rapport du Conseil de l'Europe a évoqué en 2010 des liens possibles avec le crime organisé et les meurtres politiques de civils serbes, roms et de Kosovars albanais soupçonnés de collaboration avec Belgrade, pendant et après la guerre.

Ces accusations ont mis fin à sa présidence et l'ont amené à se retrouver en détention à La Haye.

Les Chambres spéciales du Kosovo, qui font partie du système judiciaire kosovar, y ont été transférées afin de garantir des procédures indépendantes, équitables et sécurisées.