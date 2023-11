information fournie par So Foot • 16/11/2023 à 16:56

Kosovo : Edon Zhegrova dénonce son exclusion de la sélection nationale

Riche idée que de s’affaiblir dans une campagne de qualification.

Engagé dans une course à la qualification à l’Euro 2024 pour laquelle il peut encore décrocher un ticket, le Kosovo a fait le choix de se passer d’un de ses cadres. Edon Zhegrova, ailier du LOSC, n’a ainsi pas été retenu au sein du groupe de la sélection nationale pour les rencontres des éliminatoires de l’Euro face à la Suisse (samedi 18 novembre) et à la Biélorussie (mardi 21 novembre). En cause, son absence pour la rencontre reprogrammée face à Israël de dimanche, durant laquelle il se trouvait à Lille pour affronter Toulouse en Ligue 1.…

CD pour SOFOOT.com