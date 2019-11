Kosovo : attention, talents !

Jeune équipe à la fois par son histoire et l'âge de ses joueurs, le Kosovo a progressé à vitesse grand V depuis son admission à l'UEFA en mai 2016. Elle est peut-être là, la future sensation de l'Euro 2020.

TchéquieKosovo le 14/11/2019 à 20:45 Groupe A Éliminatoires Euro Diffusion sur

Huit choses à retenir de la première campagne du Kosovo

Le 17 février 2008, à Pristina, le parlement du Kosovo a proclamé son indépendance. La Serbie et la Russie, entre autres, ont refusé de la reconnaître. Aujourd'hui, la République du Kosovo est reconnue par plus de la moitié de la communauté internationale, mais son statut est contesté : le territoire à majorité albanaise et minorité serbe est toujours revendiqué par la Serbie, qui s'est longtemps opposée à la reconnaissance de l'équipe nationale du Kosovo par la FIFA. Mais le premier match amical officiel de la sélection a fini par avoir lieu le 5 mars 2014 : un Kosovo-Haïti (0-0), à Mitrovica, au nord du Kosovo. Deux ans plus tard, la Fédération du Kosovo intègre l'UEFA et devient le 210membre de la FIFA. Ce qui signifie que lesparticipent à leur première campagne de qualification internationale dans la foulée.Bien sûr, le Kosovo ne s'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com