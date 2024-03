Korbin Albert (PSG) accusée d’homophobie sur les réseaux sociaux

La milieu de terrain américaine du Paris Saint-Germain Korbin Albert (20 ans) est au cœur d’une polémique en boucle sur les réseaux sociaux depuis le début de la journée, après avoir repartagé une vidéo TikTok jugée homophobe par la toile. On peut y entendre un jeune homme expliquer comment la religion catholique l’a remis dans le droit chemin, lui qui « avait honte de sa bisexualité et de son identité transgenre », en plus d’avoir commis de multiples délits dans sa jeunesse et consommé diverses drogues.

A USWNT player that reposts videos about God “saving” people from being gay and “feeling transgender” is just gross, insulting and unacceptable. Not after the team and also have worked so hard to become a safe place for queer players and fans. https://t.co/FTwW1xjve4 pic.twitter.com/aXVwD2bhT0…

AL pour SOFOOT.com