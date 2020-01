Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Konta et Anisimova éliminées d'entrée, trois françaises au 2ème tour Reuters • 21/01/2020 à 16:31









Konta et Anisimova éliminées d'entrée, trois françaises au 2ème tour par Hugo Chalmin (iDalgo) Après une première journée où les têtes de série comme Serena Williams, Ashleigh Barty ou encore Naomi Osaka ont assuré leur qualification pour le 2ème tour de l'Open d'Australie, la deuxième journée a offert son lot de surprises. À commencer par l'élimination de Johanna Konta. La n°12 mondiale s'est incliné 6-4, 6-2 en à peine 1h04 face à la Tunisienne Ons Jabeur. Même constat pour la 21ème mondiale, Amanda Anisimova. L'Américaine a craqué en trois sets (6-3, 4-6, 6-3) contre Zarina Diyas. Vondrousova et Sevastova, elles aussi têtes de séries, font leurs valises dès le premier tour de la compétition. En ce qui concerne les joueuses françaises, elles sont trois à accéder au 2ème tour. Après avoir lâché le premier set, Alizé Cornet s'est bien ressaisie pour se défaire (5-7, 6-1, 6-0) de Monica Nicolescu. Fiona Ferro et Caroline Garcia se sont également imposées. La marche était en revanche trop haute pour Kristina Mladenovic qui a subi la foudre (6-1, 7-5) de la n°2 mondiale, Karolína Plísková. À noter aussi les qualifications de Simona Halep, Elina Svitolina et Belinda Bencic.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.