Konstantelias échappe aux pièges de ses supporters et signe à Dortmund

Konstantelias échappe aux pièges de ses supporters et signe à Dortmund

On peut le dire, sans mauvais jeux de mots : pour signer à Dortmund, Giannis Konstantelias aura vécu sa propre odyssée. Alors que les supporteurs du PAOK avaient tout mis en place pour empêcher son départ du club grec, Konstantelias a finalement officiellement rejoint Dortmund, pour une somme estimée à près de 30 millions d’euros .

Le joueur est le second international grec à rejoindre Dortmund en l’espace de quelques jours, après l’arrivée Konstantinos Karétsas.…

ABS pour SOFOOT.com