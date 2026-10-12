Kondogbia, Paixão, Moumbagna : les Marseillais étaient tendus à Troyes

Souriez, vous avez gagné. Alors que l’OM s’imposait à Troyes (0-2) ce dimanche et signait son deuxième succès en six journées cette saison, le match fut néanmoins marqué par quelques incidents impliquant plusieurs de ses joueurs.

Les nerfs à vif

Ça commence fort avant le coup d’envoi. Alors qu’il est en train de s’échauffer, Geoffrey Kondogbia essuie déjà des critiques depuis le parcage visiteur . Réponse immédiate du milieu de terrain phocéen, qui vient à la rencontre d’un supporter : « Respecte les gens » lance-t-il, avant que le présumé fan lui rétorque : « Je ne t’ai pas insulté, je te dis juste que t’es pas bon, c’est tout ! » De quoi mettre en joie celui qui n’avait pas foulé la pelouse depuis le 30 août dernier face à Monaco suite à sa blessure et qui entrera finalement en fin de match à la 86 e minute.…

AP pour SOFOOT.com