Kondogbia : « Marcelino ne va pas hésiter à me rentrer dedans »

Les retrouvailles s’annoncent folles.

« Au-delà de l’aspect professionnel, Marcelino est quelqu’un que j’apprécie parce qu’il est franc, direct. Il est également très humain, c’est toujours agréable. » Première recrue marseillaise de l’ère du tacticien espagnol, Geoffrey Kondogbia s’apprête à refouler les pelouses de Ligue 1 sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît très bien. Dans un long entretien dans les colonnes de L’Équipe , le milieu de terrain français a confié que les retrouvailles avec celui qu’il a connu à Valence entre 2017 et 2019 seront « une pression supplémentaire parce qu’il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses. » …

