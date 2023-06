Kondogbia à l’OM : milieu trop puissant

Première recrue marseillaise de l’ère Marcelino, Geoffrey Kondogbia s’apprête à refouler les pelouses de Ligue 1, délaissées en 2015. Si à l’époque, l’acolyte de Paul Pogba chez les Bleus n’était encore qu’une promesse, son arrivée dans la cité phocéenne résonne aujourd’hui comme l’avènement d’un pilier.

Dans un monde idéal, Geoffrey Kondogbia serait double champion du monde. Comme ses anciens coéquipiers de vestiaire Alphonse Areola, Paul Pogba et Florian Thauvin, le natif de Nemours a soulevé la coupe du monde U20 en 2013 depuis la Türk Telekom Arena d’Istanbul après une séance de tirs au but remportée contre l’Uruguay. Cinq ans plus tard, le sémillant milieu relayeur n’était pas sous la pluie torrentielle de Moscou pour brandir le Mondial 2018 avec ses trois partenaires de croisade. La faute à quoi ? Sans doute à un carnet de route, et cela s’y prête, symbolisé par les montagnes russes à l’heure où Didier Deschamps a dû faire un choix pour s’envoler vers la deuxième étoile. Quoi qu’il en soit, Kondogbia, désormais international centrafricain, ne garde pas une dent contre la France. Au contraire : le voici désormais auréolé d’un séduisant CV et présenté comme renfort de prestige à l’Olympique de Marseille.

La première de la saison 23-24 #Kondogbia 💪💙😎 FORZA l’OM pic.twitter.com/cUMZLDq8Hj…

Tous propos recueillis par AD.

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com