Konaté et Liverpool, bientôt la fin ?

Ibrahiva Konaté. Alors qu’Ibrahima Konaté avait débuté des pourparlers avec Liverpool quant à la prolongation de son contrat, Sky Sports indique que le Français et les Reds n’auraient pas trouvé d’accord, ce qui laisserait envisager un avenir du défenseur loin de la Mersey à quelques semaines de la fin de son contrat.

Un départ n’a donc jamais été aussi proche, après cinq saisons à Anfield, 183 matchs, un titre de Premier League, deux Carabao Cups et une FA Cup dans son armoire à trophées. Du mouvement, donc, chez les défenseurs des Bleus puisque Maxence Lacroix est aussi annoncé sur le départ du côté de Crystal Palace. Un Bleu pour en remplacer un autre ?…

TC pour SOFOOT.com