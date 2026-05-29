Konaté et Liverpool, bientôt la fin ?
Ibrahiva Konaté. Alors qu’Ibrahima Konaté avait débuté des pourparlers avec Liverpool quant à la prolongation de son contrat, Sky Sports indique que le Français et les Reds n’auraient pas trouvé d’accord, ce qui laisserait envisager un avenir du défenseur loin de la Mersey à quelques semaines de la fin de son contrat.
Un départ n’a donc jamais été aussi proche, après cinq saisons à Anfield, 183 matchs, un titre de Premier League, deux Carabao Cups et une FA Cup dans son armoire à trophées. Du mouvement, donc, chez les défenseurs des Bleus puisque Maxence Lacroix est aussi annoncé sur le départ du côté de Crystal Palace. Un Bleu pour en remplacer un autre ?…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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