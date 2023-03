information fournie par So Foot • 23/03/2023 à 12:17

Konaté : « Ceux qui doutaient de nous n’avaient jamais joué au foot »

« Ibou » vole de ses propres ailes.

Dans un entretien accordé à Eurosport à l’occasion du rassemblement des Bleus, Ibrahima Konaté (23 ans) affiche son ambition de devenir « le meilleur » défenseur central au monde, mais aussi celle d’être un titulaire indiscutable en sélection malgré une féroce concurrence : « J’arrive avec cet objectif-là, mais comme tous les défenseurs. […] Regardez le vivier à mon poste, c’est exceptionnel. En club, mes coéquipiers me disent tout le temps : “Ce joueur est français lui aussi ? Mais c’est beaucoup trop pour votre équipe !” Et ça, ça me fait plaisir parce qu’on est dans une concurrence permanente. Aucun défenseur ne peut considérer sa place comme acquise. » …

MLM pour SOFOOT.com