Kompany : « Si tu donnes le chaos à Eden Hazard, personne n’est meilleur que lui, à part Messi »

Qu’elle semble loin l’époque où Eden Hazard dansait le ballon au pied sur le rectangle vert. Tout a bien changé depuis son arrivée au Real Madrid et une lourde blessure lors d’un match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 26 novembre 2019. Ce mois-ci, le petite prince de Braine-le-Comte a dit au revoir aux Diables Rouges et cherche un club dans lequel rebondir. Et pourtant, après avoir regardé son ancien coéquipier et ami traverser ces années de galère, Vincent Kompany ne cesse de le rappeler, il n’y a pas plus fort qu’Hazard quand rien ne va sur le terrain.…

