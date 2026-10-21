Kompany finalement présent contre Arsenal

La meilleure défense, c’est d’être d’attaque. Vincent Kompany sera finalement aux premières loges pour défier Arsenal. Un temps annoncé absent pour le choc de Ligue des champions de ce mercredi soir en raison d’un méchant virus, l’entraîneur belge pourra assurer la direction de ses troupes depuis son banc de l’Allianz Arena.

Ce mardi, c’était son adjoint Aaron Danks qui l’avait remplacé en conférence de presse, sans savoir s’il opérerait à la place de son boss face aux Gunners : « Il lui faut du repos. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Je ne peux malheureusement pas vous dire si ce sera demain ou dans deux ou trois jours ». La réponse est tombée plus vite que prévue.…

JD pour SOFOOT.com