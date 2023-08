Kolo Muani, une envie de Paris

Attendu au PSG depuis le début de l’été, Randal Kolo Muani fait le forcing pour voir son souhait se réaliser. Le symbole, finalement, que ce transfert est plus qu’évident.

La performance n’apporte pas forcément le bonheur. C’est visiblement cette réflexion existentielle qui a animé Randal Kolo Muani tout au long de ce mois d’août. Buteur trois fois en quatre rencontres avec l’Eintracht Francfort depuis le début de saison, le Français n’avait en effet qu’une seule envie : signer au Paris Saint-Germain. Pour satisfaire aux desiderata de sa cible, le PSG a, de son côté, choisi la solution de facilité, en ajoutant des chiffres sur le chéquier, selon la demande allemande. 50, 80 et presque 100 millions d’euros plus tard, voilà ce mariage arrangé toujours d’actualité.

Libération exigée

La mini-saga Kolo Muani s’est pourtant dessinée lentement. En quête de plusieurs alternatives pour compléter leur onze titulaire, Luis Campos, Luis Enrique et compagnie ont jeté leur dévolu sur Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. De quoi pallier le départ de Lionel Messi, puis celui de Neymar, et assurer un rajeunissement certain du secteur offensif. Résidait alors une demi-inconnue : l’avenir de Kylian Mbappé. Dans un flot de décisions contradictoires concernant son buteur vedette – un coup mis au placard, un coup réintégré au groupe –, les dirigeants parisiens se sont décidés à prendre les devants. D’abord en séduisant Bradley Barcola, puis en se positionnant sur RKM et de faire banco. Pas besoin de pléthore d’arguments pour convaincre l’intéressé d’ailleurs.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com