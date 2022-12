Kolo Muani, dans la cour des grands

Appelé de dernière minute et jamais entré dans les matchs qui comptent, Randal Kolo Muani a terminé sa Coupe du monde en fanfare. Buteur en demi-finale face au Maroc, l'ancien nantais a réussi une entrée en jeu de très haut vol pour donner vie à une équipe de France complètement à côté de la plaque. Avant de rater le face à face de la gloire à la dernière seconde...

Et si Emiliano Martínez n'avait pas réussi une parade extraordinaire à la 123minute pour sauver l'Argentine au bout d'un scénario complètement dingue ? Randal Kolo Muani serait alors devenu un héros national, sans aucun doute. Un face à face sur lequel l'attaquant de Francfort a pris ses responsabilités, a bien joué le coup, mais est tombé sur le meilleur portier du tournoi. Trois minutes avant déjà, il avait été un peu court pour reprendre de la tête un centre de Kylian Mbappé... Deux situations qui auraient pu permettre aux Bleus de voir l'histoire s'écrire différemment. Et qu'ils vont forcément ressasser pendant un bon moment.

13 - Entré à la 41e minute, Randal Kolo Muani a remporté 13 duels lors de cette finale, au moins 4 de plus que tout autre joueur. C'est le plus haut total sur une finale de Coupe du Monde depuis Gennaro Gattuso en 2006 (17). Soldat. #ARGFRA pic.twitter.com/lP3du3yXdz

Pompier de secours

— OptaJean (@OptaJean) December 18, 2022Pourtant, l'ancien attaquant du FC Nantes restera comme l'un des grands bonshommes de cette triste nuit de Doha. Entré en jeu dès la 40minute à la place d'Ousmane Dembélé au sein d'une équipe en état de mort cérébrale, l'autre gamin de Bondy a tout fait pour donner vie aux Bleus. Et à une finale qui restera comme l'une des plus folles de l'histoire de la Coupe du monde. Pour ce faire, Randal a pris son temps, rentrant tout doucement dans la tête des défenseurs argentins et s'offrant timidement le tout premier tir des Tricolores de la tête sur corner à la... 68minute. Coup d'envoi de la. Une dizaine de minutes plus tard, le garçon enrhume Otamendi et fonce vers le but, obtenant le penalty de l'espoir et ranimant les Bleus.Quatre jours après avoir sauvé la peau de champions du monde ballotés dans tous les sens par le Maroc, Kolo… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com