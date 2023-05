Koke condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue

information fournie par So Foot • 03/05/2023 à 12:04

KOKE - 27.11.2005 - Marseille / Monaco - 16e journee Ligue 1

Koke, trafic de drogue, bref, trop facile comme vanne.

Koke, de son vrai nom Sergio Contreras Pardo, joueur de l’OM entre 2004 et 2006 a été condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue ce mardi. Il a reconnu être à la tête d’un trafic qui avait pour but d’importer – non pas de la cocaïne, ce serait trop simple – mais de la marijuana vers l’Europe.…

