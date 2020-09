Koeman versus wild

Nouvel entraîneur du FC Barcelone pour ce début de saison 2020-2021, Ronald Koeman a directement mis les pieds dans le plat afin dépoussiérer le club catalan. Malgré cela, son arrivée sous la présidence de Josep Maria Bartomeu et son passé en demi-teinte sur un banc de touche laissent planer quelques doutes sur sa capacité à relever cet immense défi. Portrait.

Le colosse aux pieds de mammouth

Mais

Lancées au cours de son appel téléphonique à Leo Messi, ces deux phrases de Ronald Koeman sont apparues dans le quotien sportif argentin. La conséquence ? Une nouvelle bombe médiatique lâchée sur le Barça sans freiner pour autant l'entreprise de démolition de Rambo, un surnom qui colle à la peau de l'ancien stoppeur depuis son passage au PSV Eindhoven. En une poignée d'heures à la suite de sa nomination, l'ex-sélectionneur des Pays-Bas a indiqué la porte de sortie à Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakiti? et Junior Firpo, sans oublier de prévenir Sergio Busquets sur son nouveau rôle de doublure de Frenkie de Jong en sentinelle devant la défense. D'où la question : Koeman est-il trop destructeur ou juste lucide devant le capharnaüm barcelonais ?Pour trouver des éléments de réponse, il faut se pencher sur les états de service du Batave au Barça. Lors de son arrivée en 1989, Koeman jouit d'un curriculum vitae éloquent : vainqueur de la C1 avec le PSV et vainqueur de l'Euro un an plus tôt en Allemagne, le blond est recruté par Johan Cruyff (son ancien mentor à l'Ajax lors de la saison 1985-1986) qui voit dans ce profil la base de son 3-4-3 supplément football total., se souvient Eusebio Sacristán, coéquipier de Koeman pendant six saisons au Barça.Or, la frappe de mammouth du Néerlandais va devenir légendaire : c'est grâce à elle que lesvont célébrer leur première victoire en finale de C1, contre la Sampdoria, en 1992 à Wembley (1-0).