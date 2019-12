Koch ? Soros : l'alliance de deux milliardaires que tout semble opposer

C'est le mariage de la carpe et du lapin. George Soros, le milliardaire d'origine hongroise qui soutient des causes de gauche, s'est associé avec Charles Koch, un industriel richissime, ardent défenseur, lui, des politiques conservatrices. Ils viennent de créer ensemble un cercle de réflexion, l'Institut Quincy, un think thank qui entend ?uvrer pour une « politique responsable », à deux pas de la Maison-Blanche. Son but est de promouvoir des idées pour mettre un terme à l'implication américaine dans des « guerres sans fin » et de « poser les fondations d'une nouvelle politique étrangère centrée sur l'engagement diplomatique et le contrôle militaire ».Lire aussi Gafam ? Quand l'Amérique a peur de ses géantsL'institut porte le nom du président John Quincy Adams, qui, en 1821, a déclaré dans un discours célèbre : « L'Amérique ne va pas à l'étranger à la recherche de monstres à détruire. » Le fait de ne pas respecter ce principe, estime l'institut, a nui aux intérêts du pays et provoqué toutes sortes de répercussions humanitaires graves. « Les dirigeants politiques ont de plus en plus utilisé les moyens militaires de manière ruineuse, contre-productive et sans discernement », résume le site de l'institut.Pour moi, la politique étrangère est une forme de folieGeorge Soros, qui finance depuis des décennies toutes sortes d'initiatives destinées à défendre la démocratie et les droits de l'homme, dénonce le...