Kobe Bryant : une carrière record en chiffres

Kobe Bryant, tragiquement disparu avec une de ses filles dimanche dans un accident d'hélicoptère survenu à Calabasas dans le sud de la Californie, était un monstre en statistiques, compilant des performances et des records incroyables parfois toujours en vigueur en NBA. Dans un sport où les chiffres sont roi, Kobe en était assurément un des seigneurs. 5. La star disparue avait remporté cinq titres de champion NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) tous acquis avec une seule et même franchise, celle des Lakers de Los Angeles où il a évolué 20 saisons au total. Il a disputé deux finales perdues (2004, 2008). 81. Ce chiffre est un mythe en NBA. Le 22 janvier 2006 face aux Toronto Raptors, il inscrit 81 points. Le record de Wilt Chamberlain (100 points) est certes encore loin mais pour comparaison le grand Michael Jordan n'a marqué que 70 unités. 60. Il avait signé ses adieux de la plus belle des manières mais pouvait-il en être autrement. Le 13 avril 2016, Kobe marque 60 points à Utah avant de tirer sa révérence. Quelques heures avant la rencontre il a publié une lettre intitulée « Cher basket ». 19. A 19 ans en 1998 au cours de sa deuxième aux Lakers, il devient (déjà) All Star, sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la conférence est. 13. Choisi en 13e position de la Draft 1996 par Charlotte, la franchise le cède aussitôt aux Los Angeles Lakers en échange du serbe Vlade Divac. 0. Pour son premier match NBA à 18 ans et 72 jours, le 3 novembre 1996, le rookie passe six minutes sur le parquet, n'inscrit aucun point et capte un rebond.1. C'est une incongruité mais le Black Mamba n'a reçu le titre de MVP (meilleur joueur) en saison qu'à une reprise (2008). En revanche il est désigné MVP des finales 2009 et 2010 et MVP du All Star Game (2002, 2007, 2009, 2011). 33 643. C'est le nombre de points inscrits en carrière par Kobe. Un total qui le plaçait il y a peu sur le podium de la NBA derrière Karl Malone et Kareem ...