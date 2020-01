Kobe Bryant, PSG, Federer : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE DRAME. Kobe Bryant décède dans un accident d'hélicoptèreLe basketteur Kobe Bryant (41 ans) est décédé ce dimanche dans un accident d'hélicoptère, à Calabasas dans le sud de la Californie, selon le site américain d'actualités sur les célébrités TMZ. Sa fille Gianna (13 ans) a également trouvé la mort dans ce crash. Kobe Bryant avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l'un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.Lire aussi Mort de Kobe Bryant : le monde du basket pleure une légendeL'HOMMAGE. Emiliano Sala, un an déjà?Un an après la tragique disparition d'Emiliano Sala, le club du FC Nantes a rendu ce dimanche 26 janvier un vibrant hommage à son ancien buteur argentin. Comme un symbole, la 21e journée de Ligue 1 nous proposait dimanche le derby atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, deux clubs dans lesquels le prince argentin a évolué. Pour l'occasion, un tifo monumental rendant hommage aux personnalités marquantes du FC Nantes a été déployé dans les tribunes où 30 000 spectateurs étaient massés dans les travées de la Beaujoire. Et à la 9e minute de jeu, chiffre qui correspond au numéro de maillot du joueur, les supporters nantais ont entonné des chants à la gloire de leur ex-joueur. De leur côté, les joueurs nantais arboraient les couleurs de la sélection Argentine (ciel et blanc), tandis...